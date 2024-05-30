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За этот год в Поморье 250 раз нарушили правила перевозки детей

За этот год в Поморье 250 раз нарушили правила перевозки детей

Беспечность взрослых в вопросах безопасности нередко ведёт к печальным последствиям.Об актуальных правилах перевозки детей нашей редакции рассказал старший инспектор Госавтоинспекции УМВД России по городу Архангельску Иван Беляевский.

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