За этот год в Поморье 250 раз нарушили правила перевозки детей

Беспечность взрослых в вопросах безопасности нередко ведёт к печальным последствиям.Об актуальных правилах перевозки детей нашей редакции рассказал старший инспектор Госавтоинспекции УМВД России по городу Архангельску Иван Беляевский.
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