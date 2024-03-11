Хавбек «Аталанты» Копмейнерс забил 8 голов в гостях в чемпионате. Лишь у Беллингема больше в топ-5 лигах – 9

Хавбек «Аталанты» забил на выезде 8 мячей из 10 в текущем сезоне Серии А. По этому показателю нидерландец уступает лишь Джуду Беллингему из «Реала», на счету которого 9 голов в гостях из 16 в нынешней Ла Лиге.