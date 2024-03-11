НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

129 подписчиков

Хавбек «Аталанты» Копмейнерс забил 8 голов в гостях в чемпионате. Лишь у Беллингема больше в топ-5 лигах – 9

Хавбек «Аталанты» забил на выезде 8 мячей из 10 в текущем сезоне Серии А. По этому показателю нидерландец уступает лишь Джуду Беллингему из «Реала», на счету которого 9 голов в гостях из 16 в нынешней Ла Лиге.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх