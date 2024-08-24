Фотовыставка «Горячее сердце русского Севера» откроетсяя в театре Вахтангова

26 августа в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова откроется совместная фотовыставка Архангельского театра драмы имени Ломоносова и Русского географического общества «Горячее сердце русского севера», сообщает ТАСС.
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