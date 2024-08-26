Глава сельсовета попал под уголовное дело из-за металлического ограждения

Чиновник распорядился снести ограждение, которое принадлежало гражданину. В Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий главой Станционного сельского совета Новосибирского района.
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