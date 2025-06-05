Львова-Белова заявила о планах в два раза сократить число сирот в соцучреждениях

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова выразила уверенность, что количество находящихся в социальных учреждениях детей без попечения родителей можно уменьшить в два раза к 2030 году.
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