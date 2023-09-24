Раз на поле боя, то давайте...

Надо просто поддержать народ Ирландии и Шотландии в борьбе за независимость от Британии!!! Оружием, советами и гуманитаркой.

Александр Пятнистый

Зачем сложности? Обманули раз=обманут и два и три...А потому, пока не выкорчуем то, что насадил Бандера и узаконил своими амнистиями лысый початок хрущ- все идут лесом. Пустим их прах по ветру- поговорим с западом о мире. А можно и их натянуть