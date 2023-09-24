Страна и люди

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Раз на поле боя, то давайте...

Вчера   Сергей  Лавров   дал  пресс-конференцию  на  Генассамблее  в   ООН. Даём  несколько  цитат.Про   так  называемого  Генсека  ООН.

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Комментарии
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Андрей Васильченко
Надо просто поддержать народ Ирландии и Шотландии в борьбе за независимость от Британии!!! Оружием, советами и гуманитаркой.
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10 час.
Александр Пятнистый
Зачем сложности? Обманули раз=обманут и два и три...А потому, пока не выкорчуем то, что насадил Бандера и узаконил своими амнистиями лысый початок хрущ- все идут лесом. Пустим их прах по ветру- поговорим с западом о мире. А можно и их натянуть
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8 час.

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