Вчера Сергей Лавров дал пресс-конференцию на Генассамблее в ООН. Даём несколько цитат.Про так называемого Генсека ООН.
Раз на поле боя, то давайте...
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Андрей Васильченко
Надо просто поддержать народ Ирландии и Шотландии в борьбе за независимость от Британии!!! Оружием, советами и гуманитаркой.
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10 час.
Александр Пятнистый
Зачем сложности? Обманули раз=обманут и два и три...А потому, пока не выкорчуем то, что насадил Бандера и узаконил своими амнистиями лысый початок хрущ- все идут лесом. Пустим их прах по ветру- поговорим с западом о мире. А можно и их натянуть
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8 час.
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