Судебный приговор Марин Ле Пен: политические последствия и будущее «Национального объединения» Ирина Валькова31 марта 2025 года Парижский суд вынес историческое решение, признав Марин Ле Пен и восемь депутатов Европарламента от партии «Национальное объединение» виновными в хищении государственных средств.