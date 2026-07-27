Возврат товаров из интернет-магазинов могут упростить Законопроект уточняет порядок возврата товаров надлежащего качества, купленных дистанционно.
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Возврат товаров из интернет-магазинов могут упростить Законопроект уточняет порядок возврата товаров надлежащего качества, купленных дистанционно.
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