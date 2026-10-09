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Индекс Мосбиржи превысил 2400 пунктов после разговора Путина и Трампа

Индекс Мосбиржи превысил 2400 пунктов после разговора Путина и Трампа

Индекс Мосбиржи вырос на 3,87% и впервые с 30 июня превысил отметку в 2400 пунктов.Российский фондовый рынок продемонстрировал заметный рост после телефонного разговора президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом.

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