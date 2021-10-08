Мировое обозрение

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  • Сергей Чернов
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  • олег олейник
    Это как раз то время , за которое можно "освоить " в свой личный карман бОльшую половину выделенных денег , а потом с...Украина собираетс...

Читатели Express призвали Еврокомиссию встать на колени перед Путиным ради газа

Читатели Express призвали Еврокомиссию встать на колени перед Путиным ради газа

Председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен следует «встать на колени перед Путиным» на фоне кризиса в Европе из-за высоких цен на голубое топливо.

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