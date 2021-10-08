Читатели Express призвали Еврокомиссию встать на колени перед Путиным ради газа

Председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен следует «встать на колени перед Путиным» на фоне кризиса в Европе из-за высоких цен на голубое топливо.
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