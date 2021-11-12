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Корт и тренажёры появились во дворе на улице Щорса в Тюмени

Корт и тренажёры появились во дворе на улице Щорса в Тюмени

На территории появились пешеходные дорожки, газоны, скамейки и широкие качели в едином стиле. «Оборудовать корт и тренажёры — пожелания жильцов, прилегающих домов и тренеров спортшколы олимпийского резерва, которая также находится в этом районе.

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