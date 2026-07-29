Проект капитального ремонта санной трассы в Братске обсудили в Москве

Возможность проведения капитального ремонта санной трассы в Братске обсудили на встрече в Москве заместитель Министра спорта РФ Мгер Гандилян и министр спорта Иркутской области Виктор Учеватов, — рассказали в пресс-службе правительства региона.
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