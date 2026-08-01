Заур Угуев в девятый раз выиграл чемпионат России по вольной борьбе

Заур Угуев, 31 год, является доминирующей фигурой в российской борьбе. Он успешно делил лидерство с олимпийским чемпионом Хаджимурата Гацаловым, который становился чемпионом России в 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2011 и 2015 годах.