Авиакомпания «Ямал» открыла продажу билетов на первый квартал 2027 года. Об этом департамент транспорта ЯНАО сообщил в «Максе».
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