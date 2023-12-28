Более 50% россиян с аллергией позволяют себе все блюда новогоднего стола

Главные продукты, с которыми у россиян ассоциируется Новый год, — это оливье (24%), мандарины (22%) и икра (20%), выяснили страховые компании «Росгосстрах Жизнь» и «Росгосстрах» в ходе опроса (результаты есть в распоряжении «Известий»).