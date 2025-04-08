Онлайн гемблинг и здоровье: Реальные риски и как их избежать

Онлайн гемблинг становится всё более популярным, привлекая миллионы пользователей по всему миру. Однако, как и любые азартные игры, он несёт с собой определённые риски для здоровья, особенно в плане психического состояния и финансовой устойчивости.
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