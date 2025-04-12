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Кризис климата усугубляется: новые данные о глобальном потеплении

Кризис климата усугубляется: новые данные о глобальном потеплении

В большинстве случаев, чтобы восстановить удаленные фотографии, достаточно предпринять несколько шагов, однако иногда необходимо установить специализированные программы — и даже тогда шансы на успех могут быть незначительными.

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