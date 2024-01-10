Расписки Fix Price растут более чем на 3% на дивидендных новостях

Российский рынок открыл торги в среду, 10 января, открылся ростом ключевых индикаторов. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии растет на 0,13%, до 3 159,51 пункта, индекс РТС укрепляется на 0,67%, до 1 113,56 пункта.