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Аудиоверсия книги орловского писателя Валерия Горшкова появилась на крупном портале

Аудиоверсия книги орловского писателя Валерия Горшкова появилась на крупном портале

Книга орловского писателя и журналиста Валерия Горшкова заговорила голосом профессионального актёра. На сайте «Литрес» появилась аудиоверсия романа «Пазори», которую озвучил актёр Алексей Барынин, сыгравший в сериалах «Иные», «Везёт», «Начальник разведки» и «Психологини».

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