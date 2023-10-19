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В Москве пройдет Российско-Китайский автофорум «Экспорт автомобилей и компонентов предприятий провинции Шаньдун»

В Москве пройдет Российско-Китайский автофорум «Экспорт автомобилей и компонентов предприятий провинции Шаньдун»

Всероссийская общественная организация «Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей», Комитет по автомобильной промышленности и Комитет по маркетингу и цифровой рекламе Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» и Ассоциация автомобильной промышленности провинции Шаньдун, при поддержке Российско-Китайского Комитета дружбы, мира и развития, проведут Российско-Китайский автофорум «Экспорт автомобилей и компонентов предприятий провинции Шаньдун».

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