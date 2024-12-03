Глыба льда или дверь: в Антарктиде с самолета заметили странное квадратное образование

Владимир Алтайцев

Да мало ли что можно увидеть с самолёта. А подойдёшь ближе - обычное природное образование. Дебилы уже больше ста лет утверждают , что на склоне Арарата лежат останки Ноева ковчега. А альпинисты подошли к этому месту- оказался обычный скальный выступ. И невдомёк многим балбесам, что если бы и было оно, это пресловутое корыто, то при попадании на склон горы ледники его просто бы стёрли в порошок