Археолог-любитель обнаружил в Антарктиде необычную находку: в одном из ледников, где ранее не фиксировалось человеческое присутствие, оттаяла массивная дверь.
Глыба льда или дверь: в Антарктиде с самолета заметили странное квадратное образование
Комментарии
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Дмитрий Гурин
Пьяные полярники холодильник с водкой потеряли.....
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17 час.
Владимир Алтайцев
Да мало ли что можно увидеть с самолёта. А подойдёшь ближе - обычное природное образование. Дебилы уже больше ста лет утверждают , что на склоне Арарата лежат останки Ноева ковчега. А альпинисты подошли к этому месту- оказался обычный скальный выступ. И невдомёк многим балбесам, что если бы и было оно, это пресловутое корыто, то при попадании на склон горы ледники его просто бы стёрли в порошок
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15 час.
Владимир Алтайцев
т ому месту- оказался обычный скальный выступ
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15 час.
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