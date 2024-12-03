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Глыба льда или дверь: в Антарктиде с самолета заметили странное квадратное образование

Глыба льда или дверь: в Антарктиде с самолета заметили странное квадратное образование

Археолог-любитель обнаружил в Антарктиде необычную находку: в одном из ледников, где ранее не фиксировалось человеческое присутствие, оттаяла массивная дверь.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
Пьяные полярники холодильник с водкой потеряли.....
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17 час.
Владимир Алтайцев
Да  мало  ли что можно увидеть  с самолёта. А  подойдёшь ближе - обычное природное  образование. Дебилы  уже  больше  ста  лет  утверждают  , что на склоне Арарата  лежат останки  Ноева  ковчега. А  альпинисты  подошли  к этому  месту- оказался  обычный скальный  выступ. И невдомёк  многим  балбесам, что если  бы  и было  оно, это пресловутое  корыто, то при попадании на  склон  горы  ледники  его  просто  бы  стёрли в порошок
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15 час.
Владимир Алтайцев
т ому  месту- оказался  обычный скальный  выступ
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15 час.

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