Ани Лорак выходит замуж за инструктора по йоге из Испании

Певица Ани Лорак приняла предложение руки и сердца от испанца Исаака Виджраку. Информация была размещена в ее аккаунте в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).
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