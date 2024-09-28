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Ани Лорак выходит замуж за инструктора по йоге из Испании

Ани Лорак выходит замуж за инструктора по йоге из Испании

Певица Ани Лорак приняла предложение руки и сердца от испанца Исаака Виджраку. Информация была размещена в ее аккаунте в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).

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