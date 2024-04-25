Международные инвестиции: богатые страны становятся еще богаче, бедные – еще беднее

Юрий Ильинов

Антонов прокомментировал поставки Киеву ракет ATACMS ВАШИНГТОН, 25 апр — РИА Новости. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя американские поставки Киеву дальнобойных ракет ATACMS, заявил, что их «невозможно оправдать», поскольку из-за данных действий США усиливается угроза безопасности Крыма и новых регионов РФ. «Местные чиновники “задним числом” подтвердили факт отправки в Киев крайне опасного оружия. Организованное исподтишка деяние невозможно оправдать. Очевидно, что из-за передачи ATACMS режиму Зеленского усиливается угроза безопасности Крыма, включая Севастополь, новых российских регионов и других городов России», — сказал Антонов журналистам. При этом он заверил, что российские военные «уже сбили несколько ракет ATACMS». «Так будет и дальше. Не смогут ни эти ракеты, ни другое оружие помочь победить Российскую Федерацию. Неужели здешние политики не боятся утонуть в трясине конфликта? Выбраться сухим из жуткого болота, впитавшего кровь простых солдат, у Вашингтона не получится», — констатировал российский дипломат. В среду Пентагон подтвердил РИА Новости передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности для использования, как утверждается, «в пределах суверенной украинской территории». По словам собеседника агентства, ракеты вошли в пакет военной помощи, анонсированный в марте, и в апреле оказались на Украине. СМИ сообщают, что украинцы уже дважды применили их против целей в глубоком российском тылу.