Профсоюзы Перу начали новый этап протестов против Болуарте

Протест против политики, проводимой правительством президента Перу Дины Болуарте, и политики, продвигаемой конгрессом республики объявлена национальная забастовка объявила всеобщая конфедерация трудящихся Перу.
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