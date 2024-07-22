ФРОНТОВЫЕ "КАЧЕЛИ" И ФАБ-3000: НЕВЕСЁЛЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РУССКОГО ПРИГРАНИЧЬЯ

А в России нынче капитализм и войну ведут не за идею и Родину, а за выгоду кучки буржуинов!

нл

николай лебедев

Диванные стратеги всегда все знают и умеют, а посему побеждают всех одной левой не вставая с дивана.Удивительно только то, что Вы еще не в ГШ, хотя бы зам. Герасимова.