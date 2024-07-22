Military lífeyrisþegiЯ не просто помню СССР, я там жил. ВЛАД ШЛЕПЧЕНКО Половина лета прошла, самое время подвести промежуточные итоги летней кампании.
ФРОНТОВЫЕ "КАЧЕЛИ" И ФАБ-3000: НЕВЕСЁЛЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РУССКОГО ПРИГРАНИЧЬЯ
Комментарии
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Михаил Васильев
А мужики-то не знали, кому это выгодно!
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5 час.
Михаил Васильев
А в России нынче капитализм и войну ведут не за идею и Родину, а за выгоду кучки буржуинов!
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5 час.
нл
николай лебедев
Диванные стратеги всегда все знают и умеют, а посему побеждают всех одной левой не вставая с дивана.Удивительно только то, что Вы еще не в ГШ, хотя бы зам. Герасимова.
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3 час.
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