Саша Николаенко написала книгу о людях, превращающих жизнь близких в ад

— Саша, догадываюсь, что вы были ошарашены премией, тематически связанной с именем Льва Толстого. Но хочу уточнить деталь: вы получили заранее тайное «письмо счастья» или ни о чем не подозревали до последней минуты? — За книгу я и мой издатель, редактор, все мои друзья боролись до последней секунды.