Тайная доктрина
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Тайная доктрина

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1.9 МЕНЯЕМ ДАТЫ - МЕНЯЕТСЯ ВСЕ

21. УДИВИТЕЛЬНО ПОХОЖИЕ ГРАФИКИ ОБЪЕМОВ "АНТИЧНЫХ" И СРЕДНЕВЕКОВЫХ ГРЕЧЕСКИХ "БИОГРАФИЙ". Итак, мы обнаружили наложение "античной" истории Греции на средневековую историю Греции.

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