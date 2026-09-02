1.9 МЕНЯЕМ ДАТЫ - МЕНЯЕТСЯ ВСЕ

21. УДИВИТЕЛЬНО ПОХОЖИЕ ГРАФИКИ ОБЪЕМОВ "АНТИЧНЫХ" И СРЕДНЕВЕКОВЫХ ГРЕЧЕСКИХ "БИОГРАФИЙ". Итак, мы обнаружили наложение "античной" истории Греции на средневековую историю Греции.
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