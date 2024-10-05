В Турции призвали США пересмотреть отношение к украинскому конфликту для его завершения

По информации телеканала CNN Türk, спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш заявил, что для того чтобы как можно скорее начать переговоры по украинскому кризису, США должны пересмотреть их позицию по этому конфликту.
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