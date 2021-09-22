Лидер старый, отряд голубой. Две причины провала ЛДПР на выборах в Госдум

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаЛидер старый, отряд голубой. Две причины провала ЛДПР на выборах в Госдум ЛДПР Владимира Жириновского набирает по итогам выборов в Государственную Думу не более 7,5% голосов избирателей.Вернуться к статье3915НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьNWnovichokspb waismanЖириновскому Рок обозначил уже печальный конец... СРОКАБОБорис ОсиповУйдет Жириновский и партия накроется медным тазом...Анатолий ЛановойОн сам себе подрезал проценты своим постоянным выкриком:"Дорогу молодым", при этом лег поперек дороги для молодых старым, трухлявым деревом, выкрикивающим не к месту свои кричалки.Роман Рессерhttps://www.youtube.com/watch?v=i2Xr-D30FUcНШНина ШалеваУжас! Семейный подряд в ЛДПР...Сергей Федосеев...ему да зюганову пора давать орден "За заслуги перед отечеством." 30 лет носят воду в решете...Сергей К30 лет нет результатов деятельности.ИванЕщё хорошо, что набрал более 5% , честно думал, что и этого НЕ наберёт, больно уж обнаглел, решил выехать на критике КПРФ, да просчитался. Где его сыно с внуками? В США, грин-карту получили, готовятся на ПМЖ?Александр ЛисовскийТут абсолютно " голубая репутация " ни при чём . Он и столько не набрал . Эти голоса ему приписал Путин и Ко как нужному для Кремля холую , а для виду оппозиционеру . У него наград от этой власти больше чем у боевого генерала . Да и сами подумайте , в нашей стране уже не столько придурков ( повымирали от нищеты ) , что бы голосовать за одного .ВКВячеслав КормилицынНадуманная партия новые люди, абсолютно никому неизвестная, созданная кремлем и набравшая каким то кремлевским способом голоса и отобрала эти голоса у Жириновского.HotRSКогда то все были неизвестными.Валерий ВавиловНу что малышки (среднего рода), срущие на сайтах- облом? Не сбылась мечта завалить тэрана? Ну теперь затирайте странички с сетях- демократия стучится в ваши двери- пора за базар ответить! Отключайте геолокацию, меняйте ники, и бегите- ибо тэран не имет жалости- он всех найдет и всех покарает.ЛеонидА ты уверен, что сам под раздачу не попадаешь? За "тэрана"?НШНина ШалеваБедный блогер, очень здорово идет, прямая походка.. а односельчане без топоров и пистолетов...ИИскандерЗачем пистолеты? Видали, какой дрын у селянина слева? Да и у второго правая рука не видна.Галина ЕмельяноваВсё когда то кончается... Жалко, Жирик сдулся, его харизмы будет не хватать.Wladimir СоснинОн граждан считает холопами. Вот холопы и жалеют.что сдулся.Максим БуровБросаться стаканами,поливать водой и плевать в лицо оппонента, душить, бить в лицо и таскать депутатов за волосы. А его бесчисленные угрозы типа- Я тебе сейчас череп раскрою до крови в адрес разных людей. Хороша харизма.АХАлексей ХохловКатегорически против Жириновского, у которого "антисоветизм" в последнее время "зашкаливал".Александр Синицын...пустобрех высшей меры ..., уйди с экрана ,... дай от тебя отдохнуть...Геннадий СвешниковВладимир Вольфовичь,нужна серьёзная разрядка по кадрам,что бы быть ещё лучше и качественнее в работе.BBBriz BazelikСдаётся мне, что если даже ДУМА сгорит, то Вольфович будет сидеть на её углях! Там он, для депутатов, как "допинг"! И если партия действительно "сдуется", - будет скучновато в ДУМЕ, - либо дремать будут, или "того-хуже" - нужно-будет ДЕЙСТВИТЕЛЬНО РАБОТАТЬ !!!SSergНа счет "Новых людей"- я бы, каке в поговорке "цыплят по осени" посчитал. Еще не известно, решения каких сил Думы они станут поддерживать. С одной стороны- "флаг" партии- Сардана- зарекомендовавшая себя сторонником народа в Якутии, с другой стороны лидер партии- начальник штаба кандидата в президенты Путина на последних выборах. Да и неожиданное преодоление 5% рубежа партией, созданной менее года назад, заставляет задуматься. Тем более, что в Дебатах Сардана прямо заявляла и не преемственности для нее возврата в социализм. Так что будем посмотреть, за что они будут голосовать.VGVasily GolovЯ считаю,что лично Жириновский втащил ЛДПР в Госдуму.Рядовые ушли в сторону.Напомним, в округе №157 г.Рязань лидером голосования стал Дмитрий Хубезов ("Единая Россия"). Его результат, по данным областного Избиркома, - 48,06%. На втором месте со значительным отставанием Евгений Морозов из КПРФ (14,66%). Разница с третьим местом ЛДПР-овца Алнксандра Шерина невелика - у него 13,84%.Это результат призыва кандидата ЛДПР к протестному голосованию.ЛеонидТеатр из одного актера. Уйдет Жирик и на этом об этой партии можно забыть.Дмитрий ФактуровичНет ярких личностей в партии ЛДПР, кроме самого Жириновского.Алексей Ивановда и он уже давно поблекВиктор Бегебабольшие города древности Содом и Гоморра из за пидорасов были разрушены Божьим огнем так и партия Жириновского гибнет из за пидоров . даже великий поэт Маяковский писал - писька в письку хорошо , писька в попу плохо . поэма , \ что такое хорошо , что такое плохо. \НШНина ШалеваНу сам то Жириновский чист, как слеза.. , особенно его пожалели, как он волком завыл в прямом эфире.. Но такой активный крикун нам тоже нужен! Кричит красиво, в драку бросается, пугает всех,. Пусть остается в Думе..LlarsenНе нужен он ! Сейчас он исполняет роль пугала на огороде ! Вот поэтому люди и уходят !LlarsenНе нужен он ! Сейчас он исполняет роль пугала на огороде ! Вот поэтому люди и уходят !НШНина ШалеваНу я просто чуток посмеялась.Валерий ФедосеевСоколы Жириновского преобразились в петухов и место им на зоне или в Гейропе. Эге-геям не место в парламенте. Бройлер совсем выдохся.Dionis RusveltГлупости - глупостями и останутся. Судят по обложке, а о главном забывают сказать... Суть не в личностях или их "ориентации", а в идеологической направленности. Ну, нет у партии новых идей или иного мнения, как держаться за старое - изобличение "культа личности". Не Россию поддерживают, не за Россию думают и пекутся, а только о своём меркантильном благополучии пекутся и чужбину хвалят... Это-то и отталкивает!Vlad ИвановНужда в Жириновском отпала. Партию на закате «развитого социализма» создали деятели из ЦК КПСС как карикатурную оппозицию КПСС в период ее распада. Для того, чтобы эту «оппозицию» не воспринимали серьезно и фюрера подобрали опереточного.саша дмитренкои жирик и дедушка зю,,это все ВЧЕРАШНЕЕJnas LevisonА почему он выглядел уже как клоун!? Да он и был клоуном всё своё сосуществование! Эти его протестные возвания на публику заканчивались как только он садился в депутатское кресло и хоть одна его положительная инициатива для народа была реализована, что то я не почувствовал это! Да ещё бы комуняк, во главе с олигархом Зюгановым, выгнать с этого государственного д....а и вообще обновить всю эту "думу"! Одни и те же рожи десятилетиями сидят там, а толку ни кого! Вообще то есть толк - рожи становятся толще от безделья!EEElwira ErbesТунеядцы.саша дмитренкобыдлянская партия всегда наберет 5 процентов!!! это же россия))))Комментировать
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