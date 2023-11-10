В детском саду Челябинска родители заподозрили неизвестную инфекцию

В одной из групп детского сада №355 Челябинска отправили на карантин почти всех детей. Родители считают, что причиной этого является не ветряная оспа, но еще и другая инфекция, которая привела к рвоте у половины группы.
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