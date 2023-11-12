Врач назвал способы избежать распространенной пикантной проблемы со здоровьем

Врач Олег Абакумов рассказал, что цистит чаще возникает у женщин из-за анатомических особенностей. По его словам, заболевание развевается из-за попадающих в уретру бактерий, а не из-за переохлаждения, как многие привыкли думать.
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