Медвежий угол

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«Оборотни пропаганды»: Ольга Скабеева называет спецоперацию «мировой войной» и жалуется на слабость армии России

«Оборотни пропаганды»: Ольга Скабеева называет спецоперацию «мировой войной» и жалуется на слабость армии России

А как здорово всё начиналось, когда в феврале богатые коммерческие патриоты, расталкивая друг друга локтями, в предвкушении огромных заработков и похвалы хозяев, ринулись в прямые эфиры со своими победоносными прогнозами.

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