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Филолог Пахомов призвал защитить исчезающие языки народов России

Филолог Пахомов призвал защитить исчезающие языки народов России

Многие из более чем 150 языков народов России находятся под угрозой исчезновения, сообщил филолог Владимир Пахомов.

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