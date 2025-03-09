США отказались усиливать санкционное давление на Россию в формате G7

Вашингтон заблокировал создание рабочей группы по «теневому флоту» России.Соединённые Штаты заблокировали предложение Канады о создании в G7 рабочей группы, которая занималась бы борьбой с обходом антирусских санкций и так называемым «теневым флотом» России.