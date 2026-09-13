When Calls The Heart's Martin Cummins Played A Villain In This Cult Sci-Fi Series

Martin Cummins has been playing Henry Gowen on When Calls the Heart since 2014, but before joining the Hallmark show, he terrorized an underrated sci-fi series.
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