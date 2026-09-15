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США отказались предоставить Саудовской Аравии воздушное прикрытие от хуситов

США отказались предоставить Саудовской Аравии воздушное прикрытие от хуситов

В Вашингтоне объяснили позицию сосредоточенностью на ситуации вокруг Ирана. Добыча нефти в королевстве из-за действий хуситов упала до 6,2 млн баррелей в сутки - минимума за 36 лет.

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