Культурная неделя: выбор «Известий»

КиноФинист. Первый богатырь, 6+ Фото: Start Финист. Первый богатырь Режиссер: Дмитрий Дьяченко. В ролях: Кирилл Зайцев, Юлия Пересильд, Елена Яковлева, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин, Кристина Строителева, Федор Гамалея, Павел ПрилучныйПриквел одной из самых успешных российских франшиз для детской и семейной аудитории, с которой фактически и началась эра сказок в современном отечественном кинематографе.