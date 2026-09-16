ES Short Scalp Opportunity – 7703 Untested VAH + Liquidity E-mini S&P 500 Futures CME_MINI:ES1! Chart_Champions For today’s ES setup, I’m watching the 7703 area for a potential short scalp opportunity.
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