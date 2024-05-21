Новые статьи появились на столичном портале потребителя

На городском портале для потребителей появились новые статьи. В Департаменте информационных технологий Москвы рассказали, как эти материалы помогут жителям города узнать о своих правах не только при покупке, обмене или возврате товаров, но и при выборе продавцов и продукции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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