СК: В Иркутске на 20 лет колонии осудили гражданина, который заживо сжег экс-супругу

Суд в Иркутской области вынес приговор мужчине, за пожог своей бывшей жены он приговоре к двадцати годам лишения свободы в колонии особого режима, причем первый пять лет он проведет в «крытой», сообщает СК РФ.
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