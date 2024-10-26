Председатель Верховного суда Гондураса призвала укреплять судебную систему

Необходимо должным образом укрепить судебную систему, чтобы предотвратить экстрадицию граждан Гондураса в другие страны, заявила председатель Верховного суда Ребека Ракель Обандо 25 октября, сообщает Hondudiario.
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