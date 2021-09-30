Двух директоров из «Сбера» арестовали по делу экс-замглавы Минпросвещения

Также в рамках расследования этого дела арестована Кристина Крючкова — преподаватель РАНХиГС.Управляющий директор дивизиона «Цифровые платформы образования» Сбербанка Максим Инкин и управляющий директор банка Евгений Зак два месяца проведут в СИЗО.