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Несекретные материалы

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США потеряли контроль над морями

США потеряли контроль над морями

США серьезно зависят от морских перевозок и им нужны суда для доставки грузов. Около 80% их международной торговли, а также почти 90% поставок и оборудования для своих вооруженных сил, включая топливо, боеприпасы и продовольствие осуществляется по морю.

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