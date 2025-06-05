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Китай

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Страны АТР не приветствуют участие НАТО в делах региона -- МИД КНР

Пекин, 4 июня /Синьхуа/ -- Страны Азиатско-Тихоокеанского региона /АТР/ не приветствуют участие Организации Североатлантического договора /НАТО/ в делах региона, который, безусловно, не нуждается в Азиатско-Тихоокеанской НАТО.

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