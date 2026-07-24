Россиянам назвали простой способ защитить деньги на счёте

Защита денег начинается с защиты всей цифровой жизни — почты, «Госуслуг» и мессенджеров. О том, как работает двухфакторная аутентификация, агентству Прайм рассказала бизнес-архитектор департамента «Банки и финансы» компании «Рексофт» Елена Голяева.
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