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Русская весна

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Россиянам назвали простой способ защитить деньги на счёте

Россиянам назвали простой способ защитить деньги на счёте

Защита денег начинается с защиты всей цифровой жизни — почты, «Госуслуг» и мессенджеров. О том, как работает двухфакторная аутентификация, агентству Прайм рассказала бизнес-архитектор департамента «Банки и финансы» компании «Рексофт» Елена Голяева.

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