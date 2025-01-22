Губернатор Ямала осмотрел важные объекты в Лабытнанги и Харпе

Он проверил ход работ на водозаборе, открыл кадетский класс, осмотрел культурный центр «30 лет Победы», а также посетил детскую школу искусств, начальную школу и предприятие «Паюта», где перерабатывают мясо оленя.
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