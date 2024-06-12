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Нестратегическое ядерное оружие — стратегическая безопасность

Нестратегическое ядерное оружие — стратегическая безопасность

В Беларуси подразделения Вооруженных Сил принимают участие во втором этапе учений с нестратегическими ядерными силами Вооруженных Сил Российской Федерации, об этом накануне заявил глава Минобороны Беларуси Виктор Хренин.

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