Противоречивое состояние, или фотоистории об одиночестве

Надеюсь. Martin Stranka. Работы современного фотохудожника Мартина Странка (Mаrtin Strаnka) окутаны тишиной, меланхолией и лёгкой грустью, а созданные им образы и сюжеты напоминают кадры из мимолётных снов, в которых оживают неведомые миры и необъятное пространство, балансирующее на грани равновесия между волнением и спокойствием… Таинственный образ.