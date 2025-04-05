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«Битцевский маньяк» заявил о причастности к ещё 11 убийствам

«Битцевский маньяк» заявил о причастности к ещё 11 убийствам

Член СПЧ Меркачева считает, что Александр Пичушкин хочет снова напомнить о себе.«Битцевский маньяк» Александр Пичушкин спустя 17 лет собирается признаться ещё в 11 нераскрытых убийствах.

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