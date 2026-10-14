За «дизельную сделку» с Россией выступили уже две партии Германии

Официально в ФРГ исключили возможность соглашения с Москвой. Об этом заявил канцлер Мерц.Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Вайдель призвала немецкие власти заключить с Россией соглашение о поставках дизельного топлива по примеру США.
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