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За «дизельную сделку» с Россией выступили уже две партии Германии

За «дизельную сделку» с Россией выступили уже две партии Германии

Официально в ФРГ исключили возможность соглашения с Москвой. Об этом заявил канцлер Мерц.Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Вайдель призвала немецкие власти заключить с Россией соглашение о поставках дизельного топлива по примеру США.

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